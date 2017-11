7.e gik på jagt efter skatte fra fortiden

MARIAGERFJORD: Bøger og blyanter var skiftet ud med metaldetektorer, da 7.e fra Søndre Skole havde historieundervisning torsdag eftermiddag.

Her fik eleverne nemlig lov til at gå på jagt efter levn fra fortiden på i en have i byen Siem, hvor der tidligere er fundet ting og sager fra vikingetiden.

Idéen var at give eleverne en dybere forståelse for historien, og de genstande, der knytter sig til den.

- For eleverne er det nærmest små skatte de graver op, og når de får forklaringen, der ligger til grund, lærer de en hel masse, siger Peter Hjorth, klasselærer for 7.e.

- Eleverne har været helt vildt engageret og nysgerrige på en anden måde, end de er i klasselokalet.

En af de elever, der gik i krig med en metaldetektor er Anne Gilling-Iskov, og hun var glad for den anderledes undervisning.

- Vi har haft lidt undervisning om vikingetiden, og jeg kan godt lide, at vi får mulighed for at lære om det, på en anderledes måde, siger hun.