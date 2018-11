70-årig udsat for vold ved julefrokost i Valsgaard

VALSGAARD: En julefrokost i Valsgaard ved Hobro gik lørdag aften ved 21.44-tiden over gevind og udviklede sig til vold.

I den forbindelse sigter politiet en 20-årig mand fra Hobrokanten for vold efter straffelovens paragraf 244 om ”simpel vold”.

Mere specifikt sigtes den 20-årige for at have slået den 70-årige mand med knytnæve i ansigtet og have nikket ham skaller.

Den 20-årige blev anholdt af politiet i løbet af natten til søndag og løsladt efter afhøring. Han erkender kun delvis.

Tilsyneladende blev den 70-årige offer, fordi han ville lægge sig imellem i et slagsmål.