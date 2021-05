80-årig havde våbenlager i hjemmet - et var skarpladt

HOBRO/AALBORG:En pistol af mærket Luger ladt med fem skarpe skud, en FNH-pistol model 27, en salonpistol og en Frobert kaliber 22 håndpistol. Læg dertil flere magasiner med patroner og forskellig ammunition.

Det var ifølge anklageskriftet våbenlageret hos en 80-årig mand fra Hobrokanten, og det kostede ham onsdag ved Retten i Aalborg en dom på et halvt års betinget fængsel.

Det oplyser anklager Søren Riis Andersen, Nordjyllands Politi.

- Grunden til at han får så hård en dom er, at han havde våbnene under skærpende omstændigheder. De var ikke opbevaret forsvarligt, der var tale om flere våben med skarp ammunition, og det ene af våbnene var faktisk også ladt, forklarer anklageren, der mener, at dommen rammer nogenlunde praksis for den slags sager.

Den ældre herre forklarede i retten, at det var våben, han havde haft i mange mange år, og han erkendte, at han ikke havde opbevaret dem under ordentlige forhold, så sagen kunne køre som en tilståelsessag.

- Set under hensyn til mandens alder, hans personlige forhold, og det faktum, at han ikke var tidligere straffet, valgte retten at gøre dommen på de seks måneders fængsel betinget, oplyser Søren Riis Andersen.

Manden modtog dommen.