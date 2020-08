80-årige Margrethe lader sig ikke slå ud af blodprop og corona: Ren nydelse at være afsted

Kaptajn Elo Kjærsgaard fortalte om Mariager Fjord, at den er Danmarks længste - i alt 43 kilometer fra Kattegat til Hobro. Limfjorden er længere, men er oprindelig et sund. Om Svanen fortalte han, at den er bygget i Hvide Sande for 26 år siden. Foto: Claus Søndberg