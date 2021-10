82 navne fordelt på 10 partier i Mariagerfjord klar til kamp

MARIAGERFJORD:Når valgstederne åbner op for at stemme til kommunalvalget i november, er det muligt at sætte et kryds hos 82 kandidater fra 10 partier og lokallister i Mariagerfjord Kommune.

Den 16. november 2021 skal samtlige opstillede kandidater kæmpe om de 29 pladser i det fremtidige byråd de næste fire år.

Det står klart, efter valgbestyrelsen i Mariagerfjord har godkendt de indsendte kandidater, partier og lister.

A. Socialdemokratiet

Leif Skaarup

Per Husted

Edin Hajder

Mette Binderup

Karen Østergaard

Lene Nielsen

Trine Blaabjerg Petersen

Peter Muhl

Rikke Fonnesbæk

Jane Grøn

Jens Riise Dalgaard

Dorthe Boddum

Pia Brøndum

Niels Peter Christoffersen

Faketa Leto

Helle Qvist Toft

Per Søndergaard Mathiesen

Alexander A. Hansen

Jesper Helbo Vinther

Per Ruberg Kristensen

Thomas Høj

Ole Jakobsen

B. Radikale Venstre

Jens Lykke, Hobro

Heidi Vive, Hobro

Thorbjørn Aagaard, Hadsund

Peter Carstensen, Valsgård

Maren Tang, Rostrup

C. Det Konservative Folkeparti

Jens-Henrik Kirk, Mariager

Christian Johnson, Hobro

Jytte Birkkjær, Hadsund

Lise-Lotte Wagner, Hobro

Laura Holm, Norup

Simon Linde, Mariager

Belinda Vendelbo, Veddum

Bent Verner Madsen, Helberskov

Karsten Elkjær, Hadsund

D. Nye Borgerlige

Per de Fries, Nebstrup

Emma Houe Mølgaard, Vebbestrup

Søren Klein, Hobro

Finn Kjems, Hadsund

F. SF - Socialistisk Folkeparti

1. Peder Larsen, Mariager

2. Thorbjørn Boldsen, Hobro

3. Malene Platz, Hobro

4. Dennis Okkerholm, Onsild

5. Jonna Lauritsen, Mariager

K. Kristendemokraterne

1. Hanna-Maria Lyng

2. Charlotte Greibe

M. Mariagerfjordlisten

Svend Madsen, Hobro

Pernille Roth, Hadsund

Marianne Eiby, Hobro

Celina Toft Lienhøft, Hobro

Jan Jakobsen, Arden

Flemming Lienhøft, Hobro

O. Dansk Folkeparti

Jørgen Hammer Sørensen

Hans Henrik Sørensen

Lone Bak Dalsgaard

Kim Christiansen

Poul Larsen

Lasse Houmann Vestergaard

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Mogens Jespersen, Hadsund

Jørgen Pontoppidan, Hobro

Niels Erik Poulsen, Brøndbjerg

Peter Krogh Olsen, Hadsund

Henrik Sloth, Øster Hurup

Bente Fiil, Onsild

Per Laursen, Arden

Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager

Marianne Ladefoged, Hadsund

Lone Sondrup, Hobro

Per Kragelund, Vebbestrup

Danny Juul Jensen, Veddum

Jesper Skov Mikkelsen, Hobro

Helle Mølgaard, Valsgård

Mogens Krogh Jensen, Mariager

Jan Andersen, Øster Hurup

Søren Greve, Hobro

Thomas Arentoft, Hadsund

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

1. Malene Ingwersen, Hobro

2. Per Værum Mikkelsen, Skelund

3. Karen Reiths, Stenstrup

4. Annette Rasmussen, Hobro

5. Janne Toft-Lind, Hobro

F. SF – Socialistisk Folkeparti, Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne og K. Kristendemokraterne er opstillet på partiliste, hvilket vil sige, at kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge.

Valgforbund

Valgforbund 1:

B. Radikale Venstre

F. SF - Socialistisk Folkeparti

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne

Valgforbund 2:

C. Det Konservative Folkeparti

D. Nye Borgerlige

K. Kristendemokraterne

M. Mariagerfjordlisten

O. Dansk Folkeparti

V. Venstre, Danmark Liberale Parti