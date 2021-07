AaB-angriber skal udvikle sig i Hobro

HOBRO:Udsigten til at komme mere på græs i 1. division end i superligaen er en væsentlig grund til, at den unge AaB-angriber Oliver Klitten har sagt til en lejeaftale med Hobro IK.

Aftalen løber for hele sæsonen 2021/2022, oplyser de to klubber.

Hobro indleder fredag den nye sæson ude mod Fredericia, og her kan Oliver Klitten blive en forstærkning af Hobros offensiv.

- Forhåbentlig byder sæsonen på mange kampe og en masse spilletid, for spilletid er det vigtigste for mig, hvis jeg skal fortsætte min udvikling, siger Oliver Klitten i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, han prøver at blive lejet ud af AaB. Han har tidligere være udlejet til den norske klub Haugesund.

- Det bliver godt for Oliver at komme til Hobro I.K. Lige nu har han i AaB ikke udsigt til så meget spilletid, så vi har arbejdet på at finde ham en god klub, hvor han kan gøre en forskel og være en vigtig spiller, så han kan vende tilbage til AaB som en stærkere spiller næste sommer, siger superligaklubbens sportschef Inge André Olsen.

I Hobro har teksnisk chef Lars Justesen høje forventninger til klubbens seneste forstærkning.

- Oliver en dygtig offensivspiller med et stort potentiale, som vi tror på at vi kan være med til at forløse. Vi har et godt kendskab til Oliver og med de kvaliteter og spidskompetencer han besidder, bliver han en gevinst for vores hold og offensiv, siger Lars Justesen.

Oliver Klitten, der hidtil har spillet 29 kampe og scoret et mål for AaB-mandskabet, har kontrakt med AaB frem til sommeren 2023.