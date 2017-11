AaB-reserver baskede Hobro

AALBORG: AaB var klart bedst, da holdet mandag tog imod Hobro i reserveholdsligaen.

I silende regn på Hornevej vandt AaB hele 4-0.

Sejrstogtet startede efter fem minutter, da Pavol Safranko omsatte Bardhec Bytyqis indlæg til 1-0.

AaB brændte i fortsættelsen flere store chancer, men først efter 28 minutter kom mål nummer to. Det blev sat ind af Yann Rolim, der bankede kuglen i kassen efter et flot sololøb. Bare tre minutter senere blev det 3-0. Gæstespilleren Dame Gueye kunne let score på en retur, efter at målmand Nicolaj Jørgensen havde reddet et skud.

Anden halvleg var en mere lige forestilling, og kampens sidste mål faldt først få minutter før tid. Marco Meilinger afleverede med hælen til Yann Rolim, der tippede bolden over Nicolaj Jørgensen til slutresultatet.

- Vi spillede fremragende. Det eneste, vi kan være en smule utilfreds over, er, at vi ikke vandt større end 4-0. Vi spillede hurtigt og med høj koncentration. Vi fik skabt chancer i mellemrummene, over kanterne, gennem stikninger og dybe bolde. Der var rigtig mange gode elementer i kampen, siger assistenttræner Jacob Friis til AaB’s hjemmeside.

Hobro-assistent Michael Kryger erkendte, at AaB på dagen var et langt bedre hold.

- De var dygtige og spillede hurtigt, og vi så ikke godt ud i første halvleg. Vi fik talt om tingene i pausen og var bedre med i anden halvleg. Det handlede lidt om at redde æren, og det synes jeg trods alt, at vi gjorde, sagde Michael Kryger, der kunne glæde sig over, at flere skadede spillere er godt på vej tilbage.

Anfører Mads Justesen spillede hele kampen og er klar til superligabold, hvis træner Thomas Thomasberg finder ham god nok. Justesen har ikke været med siden sejren 5. august mod Randers på grund af en knæskade.

Der var også spilletid til angriberen Wilfried Domoraud, der har været ude i hele otte måneder. Franskmanden har ikke spillet siden 26. marts, hvor han rev sin ene akillessene over i en kamp mod Fremad Amager.

- Domoraud så overraskende godt ud og fik 65 minutter. Egentlig tror jeg, han kunne have spillet hele kampen, men jeg tog ham ud for ikke at risikere noget, siger Michael Kryger, der vurderer, at også Wilfried Domoraud er klar til superligafodbold.