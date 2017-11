AaB vandt slaget om Nordjylland

FODBOLD: AaB trak det længste stå, da de søndag aften var på besøg i Hobro til "Slaget om Nordjylland" med 4115 vidner på DS Arena.

En jævnbyrdig og intens men langt fra velspillet kamp blev allerede afgjort i det 4. minut. Jakob Ahlmann tog et stærkt løb til baglinjen og lagde bolden fladt tilbage til en fremadstormende Frederik Børsting, der satte bolden utageligt op i nettaget til 0-1. Og derved blev det.

Efter den gode AaB-start de første 10 minutter, kom Hobro ellers langt bedre med i opgøret. Topscorer Pål Alexander Kirkevold, der fik stoppet sin målstime, steg i det 17. minut op til et indlæg tæt under mål. Men nordmanden ramte bolden højt i panden og headede over mål.

Fejl af Okore

I det 19. minut var Jores Okore ved at lave en stor blunder, da hans tilbagelægning til Jacob Rinne blev for kort. Quincy Antipas jagtede bolden, men han fik ramt AaB-keeperen med støvleknopperne og fik korrekt gult.

Et par skud fra distancen fra først Antipas og siden fra Vito Hammershøy-Mistrati var de øvrige tilbud til Hobro inden pausen, men Jacob Rinne rystede ikke på hånden i AaB-målet.

Chancefattig anden halvleg

Anden halvleg var længe én lang duel på midtbanen - uden nævneværdige chancer. AaB fik dog to gode tilbud i det 77. og 78. minut.

Først vendte Frederik Børsting godt med bolden og testede Jesper Rask i det korte hjørne, og minuttet efter fyrede Risgård af fra distancen og tvang Hobro-keeperen til en ny fin redning.

Hobro satte Sebastian Grønning ind for Quincy Antipas, men hjemmeholdet kæmpede med at skabe åbne chancer.

Rinne skabte spænding

I stedet synes AaB-målmand Jacob Rinne åbenbart, at der skulle noget spænding til i det 83. minut. Han tøvede med at sparke en tilbagelægning væk, og så kom Grønning ind og fik tacklet - men aalborgenserne slap med skrækken, da bolden sprang på tværs af målet.

Med sejren kommer AaB op på 19 point for 15 kampe og avancerer til ottendepladsen i Alka Superligaen. De har tre point op til AC Horsens på den sjette og sidste slutspilsplads.

Hobro bliver stående på 23 point og beholder trods nederlaget fjerdepladsen.