Årsag til tragisk dødsbrand fundet

HOBRO:Årsagen til den tragiske dødsbrand i en villa på Mariagervej i Hobro, hvor to børn - en dreng på syv og en pige på 11 år omkom, er nu fundet. Det fastslår Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den tragiske brand i Hobro skete natten til den 24. maj. Anmeldelsen om branden kom klokken 01.36. De to børns mor og en kæreste slap fra branden med livet i behold, trods det at de i flere omgange forsøgte at komme børnene til undsætning.

Børnene sov på husets øverste etage, mens moren og kæresten sov på nederste etage.

De to måtte efterfølgende behandles for røgforgiftning.

Nu har politiets teknikere, som siden branden har arbejdet med sagen, fastslået den endelige brandårsag. Branden er opstået omkring en fryser.

- Vi har lokaliseret brandens arnested til omkring denne fryser, som der blev fundet fejl på – og vi betragter sagen som en dybt tragisk ulykke, fastslår lederen af efterforskningen, politikommissær Lene Madsen i pressemeddelelsen.

Nordjyllands Politis undersøgelser i sagen er derfor afsluttet, og politiet har ingen yderligere informationer i sagen.