Advarer efter naturbrand: Der er knastørt

HOBRO:Nordjyllands Beredskab måtte søndag aften rykke ud til et grønt område nær Hostrupvej midt i Hobro efter melding om brand.

Alarmen lød kort før kl. 20, og et græsområde på 500-600 kvadratmeter var futtet af.

De sidste rester af ilden blev hurtigt slukket med branddaskere, fortæller indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab.

- Det her understreger, at der er knastørt i naturen lige nu. Man skal passe på, siger han.

Brandfolkene har ingen anelse om, hvordan ilden opstod.

Det er et område, hvor folk går tur med hunde, så måske kan branden skyldes, at en person har kastet et cigaretskod, lyder et gæt fra indsatslederen.

Derfor er der så tørt

DMI's såkaldte tørkeindeks viser, at brandfaren er høj i naturen i Nordjylland i disse dage, især i Vendsyssel.

Det skyldes en "giftig" blanding af frost om natten, sol om dagen og god vind. Alt sammen har været med til at udtørre naturen, påpeger Allan Frisk.

Både han og DMI/Danmarks Meteorologiske Institut opfordrer derfor til, at man passer ekstra på og ikke smider cigaretskod eller lignende i naturen.

Også brug af ukrudtsbrændere og engangsgrill skal man være forsigtig med.

Regn vil sile ned

Der er dog bedring på vej, fortæller Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog hos DMI.

- Det bliver pladdervådt tirsdag og onsdag . Der kommer virkelig godt med regn natten til tirsdag. Det vil regne i lang tid - sile ned, siger hun.

Især tirsdag bliver en ekstra våd omgang.

- Så skulle brandfaren være mindsket, forventer hun.