Ældre dame holdt brand i skak

MARIAGER: En ældre kvinde fortjener stor ros, efter at hun søndag morgen egenhændigt forhindrede en brand i at brede sig fra et træskur på en ejendom på Christinehøjvej i Fjelsted nær Mariager.

Kvinden bor på ejendommen, og det var hende selv, som anmeldte branden til Nordjyllands Beredskab klokken 07.31.

- Der var gået ild i et skur, som ligger i forbindelse med gården, og den ældre kvinde løb i pendulfart med en spand med vand for at holde ilden nede. Det har helt sikkert forhindret ilden i at brede sig, siger indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord.

Kvindens arbejde gjorde slukningsarbejdet nemt for beredskabet, som kunne forlade ejendommen igen efter tre kvarters indsats.

Træskuret, som altså ligger i forbindelse med gården, indeholdt blandt andet gamle møbler.