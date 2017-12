Ældrecenter i Døstrup solgt til lokal

DØSTRUP: Mariagerfjord Kommune har solgt Døstrup Ældrecenter til en lokal mand, Leo Nielsen på Døstrupvej.

Ejendommen på Svinget 2, som indeholder i alt 19 to-rumsboliger, går nu en fremtid i møde som lejeboliger.

Kommunaldirektør Lars Clement, Mariagerfjord Kommune, oplyser, at et enigt økonomiudvalg i anden budrunde solgte til højstbydende (Leo Nielsen), som ville give 3,110 millioner kroner for ejendommen.

- Økonomiudvalget var rigtig glad for, at køberen signalerer, at han vil bibeholde de aktiviteter, som er i bygningen.

- Foreningslivet i Døstrup vil stadig i et vist omfang kunne benytte lokaler dér, siger Lars Clement.

Et humørhold har gjort gymnastik i Døstrup Ældrecenter, og en strikkeklub har holdt møde.

- At det så samtidig var bedste bud, rent økonomisk, er ren win-win. Vi kommer af med en ejendom, som det koster os at have til at stå tom, og bygningen tages i anvendelse til udlejning, siger Lars Clement.

Køber slår på, at han ønsker at bidrage til at udvikle og holde liv i landsbyen.

- Hvis huslejen er fornuftigt, regner vi ikke med, at det bliver noget problem at leje lejlighederne ud, siger Ramona Nielsen, hustru til Leo Nielsen.

Døstrup Ældrecenter lukkede ned tidligere på året som ældrecenter på grund af ringe benyttelse, og byrådet satte bygningen til salg.

Landsbyen Døstrup har cirka 330 indbyggere og ligger nordvest for Hobro.

I august i år åbnede en privat børnehave i den gamle stationsbygning.

Døstrup har også et forsamlingshus og en idrætsforening.