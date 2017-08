Ændret styrkeforhold mellem lokalrivaler

HOBRO: Hobro overraskede næsten alt og alle, da de i sidste weekend var uheldige med ikke at rejse fra Telia Parken i København med alle tre point efter en kamp, hvor himmerlændingene vel burde have ført med to eller tre mål allerede ved pausen.

Derfor må holdet også nærmest påtage sig favoritrollen, når de i eftermiddag tager imod lokalrivalerne fra Randers FC på DS Arena. Randers har absolut ikke fået en prangende start med kun et point i de tre første opgør - et point, der kom i hus i en kedelig nulløsning i første spillerunde mod SønderjyskE.

- Det var jo nok overraskende, at vi nærmest skulle være skuffede over, at vi kun fik et point med derovre. Men på den anden side, så starter vi altså fra scratch nu, og hvis vi tror, at vi kan slippe af sted med ikke at arbejde lige så hårdt, så melder problemerne sig allerede igen. VI skal være ydmyge og gå ind til kampen med benene på jorden, siger træner Thomas Thomasberg.

Han kommer selv med en fortid fra Randers, hvor han var assisterende træner, og kampen er altid vigtig for opkomlingen Hobro med mange spillere, der har en fortid i Randers.- Selvfølgelig er den vigtig. Det er en kamp, vi altid gerne vil vinde. Men lige meget hvad, vil man normalt sige, at Randers er favoritter. Havde vi bare spillet i kamp, så ville alle have sagt, at et point ville være fint, og en sejr ville være super. Nu har Randers så fået en lidt dårlig start, omend de også har mødt nogle rigtig gode hold. Styrkeforholdet er ændret, men inde i midt hoved skal vi stadig præstere det ypperste for at få point med fra den kamp, siger Thomas Thomasberg.