Aftale på plads: Blå blok tager borgmesterkæden igen

MARIAGERFJORD:- Det er mig en fornøjelse at fortælle, at vi er blevet enige om at fortsætte de næste fire år med blåt styre i Mariagerfjord Kommune.

Sådan lød meldingen fra borgmester Mogens Jespersen (V), da han 00.11 kunne træde frem foran pressen sammen med spidskandidaterne fra Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Konservative efter cirka halvanden times forhandlinger bag lukkede døre.

- Jeg fortsætter som borgmester. Første viceborgmester bliver tilbudt til den anden side - her satser vi på, at Leif Skaarup (S) fortsætter, mens anden viceborgmester bliver Jens-Henrik Kirk (K), sagde Mogens Jespersen.

I økonomiudvalget fordeler pladserne sig med fem til blå blok, mens oppositionen bliver tilbudt fire pladser.

Også på udvalgsposterne er det tydeligt at se, at de blå sejrherrer satser på et glat samarbejde i byrådet også de næste fire år.

Formandsposterne i de stående udvalg fordeler sig nemlig således:

Teknik og Miljø: Jørgen Hammer Sørensen, DF

Sundhed og omsorg: Jan Andersen, V

Kultur og fritid: Jens-Henrik Kirk, K

Arbejdsmarked og uddannelse: Rød blok

Børn og familie: Rød blok, sandsynligvis Leif Skaarup, S

Økonomiudvalget: To pladser til Venstre, to til Konservative, en til Nye Borgerlige. De sidste fire går til rød blok.

Blåt flertal i Mariagerfjord Mogens Jespersen beholder borgmesterposten

Med tre mandater i byrådet fra nytår havde Konservatives Jens-Henrik Kirk en stærk hånd at spille i aftenens forhandlinger med resten af blå blok.

Den indflydelse vekslede han til en udvalgspost og to pladser i økonomiudvalget.

- Jeg kunne helt selv vælge, hvilken formandspost jeg ville have, så det er helt bevidst, at jeg har valgt kultur- og fritid, siger Jens-Henrik Kirk og uddyber:

- Det har jeg valgt, da det interesserer mig utrolig meget, og det er et rigtigt vigtigt område, som det er tid til, at vi får op i et nyt gear.

Derudover har partiet fået to mandater i økonomi-udvalget, hvilket spidskandidaten også er ganske glad for.

- Med to mandater i økonomi-udvalget får vi pludselig en rigtig stor indflydelse, så det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Jens-Henrik Kirk.

