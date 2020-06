Aktivitetscentre genåbner: - Mange savner samværet

MARIAGERFJORD:Alle aktivitetscentre i Mariagerfjord Kommune åbner nu for udendørsaktiviteter.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Aktivitetscentrene på Skovgården i Hadsund og Solgaven i Hobro har allerede taget hul på aktiviteter udendørs, og der er flere på vej. Disse to steder vil der også være aktiviteter indendøre fra mandag 29. juni.

Denne dag åbner kommunens øvrige aktivitetscentre for udendørsaktiviteter. Og det glæder Jan Andersen, der er formand for Mariagerfjord Kommunes sundheds- og omsorgsudvalg.

- Jeg hører, at mange savner samværet og de gode aktiviteter, som vi har været nødt til at sætte på pause under coronakrisen. Derfor er jeg sikker på, at vores ældre tager rigtigt godt imod nyheden om, at kommunens aktivitetscentre snart inviterer dem indenfor igen, siger Jan Andersen. Personalet glæder sig også til, at der atter kommer liv i husene, pointerer han.

Personalet vil sørge for at holde brugere og beboere adskilt for at minimere risikoen for, at beboerne på plejecentrene bliver smittet med coronavirus.

- Nu hvor vi gradvist genåbner vores aktivitetscentre, har vi stort fokus på, at sikkerheden er i top. Vi sørger for, at beboere og brugere ikke kommer i kontakt med hinanden og sikrer, at vi overholder myndighedernes anvisninger om afstand og hygiejne til punkt og prikke, fortæller sundheds- og ældrechef Michael Tidemand.