Akut husly: - Hvis ikke vi skulle hjælpe, hvem skulle så

HOBRO:I løbet af få timer onsdag aften strømmede nødstedte rejsende til Hobro Idrætscenter, som også driver vandrehjemmet Danhostel i Hobro, der ligger i tilknytning til centret.

Efterhånden stod det klart for centerchef Johnny Wulff, at der var tale om en regulær nødsituation.

- Folk forsøgte at komme med taxi fra banegården til idrætscentret, men de måtte vente længe. Vi kunne se, at der stod over 50 mennesker og ventede på banegården, fortæller Johnny Wulff.

Han fik kontakt til den lokale vognmand Alsbussen, som i hast rykkede ud med transport. Johnny Wullf ringede også til direktør Torben Ladefoged fra Mariagerfjord Kommune, hvorefter det lokale beredskab trådte til og leverede madrasser og tæpper

Man løb nemlig hurtigt tør for værelser på vandrehjemmet.

Trods omstændighederne hyggede folk sig i Hobro Idrætscenter. Foto: Torben Ladefoged

- Så begyndte vi at indrette overnatning rundt omkring i idrætscentret. Ekstra personale kom på arbejde, vi fik lavet kaffe og noget mad til de mange gæster, fortæller chefen for idrætscentret.

Han vurderer, at langt over 100 gæster overnattede ekstraordinært - heraf omkring 60 på midlertidige sovepladser i idrætscentret.

De mange nødstedte var fanget i Hobro, fordi væltede træer på jernbanen mod Aalborg blokerede for togene. Nødbussen var også omkring Skørping Station for at hente passagerer, som var havnet i en midlertidig blindgyde.

Johnny Wulff siger, at humøret var højt blandt gæsterne på trods af situationen.

- Alle tog det med et smil og var sindssygt taknemmelige for at kunne få noget varme og en seng efter at have ventet længe på Banegården.

Det uventede logi inklusiv kaffe og mad kostede ikke de nødstedte noget.

- Det økonomiske må idrætscentret og kommunen finde ud af i fællesskab. Det vigtigste var at hjælpe, og hvis vi ikke skulle kunne træde til i sådan en situation, hvem skulle så, lyder det fra Johnny Wulff.

Han tænker at god PR for Hobro er en del af betalingen.

- Nogle spurgte, om de kunne få et glas rødvin, og selvfølgelig kunne de det. De vil altid huske Hobro som det sted, hvor de fik god behandling, da de sneede inde, siger Johnny Wullf.

- Alle ydede en kæmpe indsats for at tingene kunne flaske sig, fortæller Torben Ladefoged, direktør for teknik og erhverv i Mariagerfjord Kommune.

Onsdag formiddag var toggæsterne stadig i idrætscentret, hvor flere var begyndt at arbejde fra deres computere eller bare sad og hyggede sig. Efter planen skulle togene senere torsdag køre igen, så de overnattende kunne komme videre.