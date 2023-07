Alarmopkald fra følgebåd: Min kammerat er druknet

GLENSTRUP:Det blev pludselig noget mere spændende end planlagt, da en 49-årig mand lørdag eftermiddag udfordrede sig selv ved at ville svømme over en af de største søer i Nordjylland, Glenstrup Sø syd for Hobro.

Her var han gået i vandet for at svømme over søen, hvor den er bredest - ca. en kilometer. For en sikkerheds skyld havde han selskab af en 46-årig kammerat i en følgebåd.

- Men et godt stykke ude i søen kom der noget i skruen på båden, så den ikke kunne sejle videre. Manden i båden forsøgte at få det ud af skruen, og da han så kiggede efter ham svømmeren, kunne han ikke få øje på ham. Så han troede, han var druknet og slog alarm, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Alarmopkaldet kom kl. 15.17, og der blev øjeblikkeligt trykket på den store knap. To politipatruljer og en indsatsleder blev sendt afsted mod søen, og det samme gjorde en af Forsvarets redningshelikoptere.

En af Forsvarets redningshelikoptere spottede den 49-årige svømmer, som kammeraten i følgebåden ikke længere kunne se. Arkivfoto

- Og efter lidt tid fik mandskabet i helikopteren lokaliseret svømmeren på den nordlige side af søen, hvor han var på vej op af vandet. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at han har været i fare, og parterne har det godt. Manden i båden reagerede simpelthen, fordi han pludselig ikke kunne se svømmeren, så måske har de ikke helt haft kommunikationsvejene på plads, konstaterer vagtchefen.