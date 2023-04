Allan "Danske" Andersen blev kun 44 år: - Han var en original i ordets allerbedste forstand

HOBRO: Et fuldt minuts klapsalver dundrede tidligt mandag eftermiddag gennem DS Arena, da Hobro IK officielt tog afsked med en af klubbens allerstørste ildsjæle gennem de seneste 20 år, Allan "Danske" Andersen.

Både hos hans familie - hans hustru, hans forældre og hans lillebror, som sad på lægterne - og hos mange blandt klubbens ledelse, trænerteam og spillere sad følelserne uden på tøjet under hele opgøret, der heldigvis blev kronet med en tiltrængt sejr, som cheftræner Martin Thomsen dedikerede til netop Danske.

For hans betydning for Hobro IK er ikke sådan bare lige at gøre op, fortæller hans venner.

- Han har betydet utroligt meget for klubben. Han har brugt i tusindvis af timer herude, og der er nærmest ikke den opgave, han ikke har taget på sig i løbet af årene, fortæller Peter Thomsen, tidligere Hobro IK-spiller og en af Allan Danske Andersens nære venner.

Danske begyndte sin frivillige karriere i Hobro IK for godt 20 år siden og nåede at være holdleder ad flere omgange, stadionspeaker, sikkerhedschef, bestyrelsesmedlem og senest formand for fanklubben. Noget, der bragte ham i berøring med utroligt mange mennesker.

Men sent fredag aften sluttede Danskes liv på en hospitalsstue i Skejby. Han døde af en blodprop i hjertet bare 44 år gammel. Og det har ramt både Hobro IK og i særdeleshed venner og familie hårdt.

- Det her er et kæmpe tab. Og mandag var en hård dag på stadion. Det må man bare sige. Jeg var meget imponeret over, at hans familie mødte op, men jeg tror, de ville have den oplevelse med, siger Lars Justesen, teknisk chef i Hobro IK, der også igennem mange år har kunnet kalde Allan Danske Andersen for sin ven.

Samlede folk omkring sig

Når vennerne nu skal beskrive Danske er der ét ord, der går igen:

- Han var en original, men i ordets allerbedste forstand og med alt det positive, man kan lægge i det. Der fandtes kun én Allan Danske Andersen. Han så altid det gode i folk, og jeg tror aldrig, jeg har set ham sur, siger Lars Justesen, som også fik det ærefulde hverv at holde tale for sin ven inden mandagens fodboldkamp.

- Han var ikke som alle andre, han var bare helt sin egen. Og alle kunne lide ham. Men der var et eller andet med det tilnavn, for ingen vidste, hvem Allan var, men alle kendte Danske. Både lokalt og ude i landet, supplerer Peter Thomsen om sin ven, der også kunne samtlige replikker fra Olsen Banden-filmene udenad.

Hans vennekreds var stor, og var man ven med Allan Danske Andersen, var man også ven med hans forældre - han boede hjemme, til han var 35, og døren til forældrenes hjem på Brombærvej i Hobro var altid for alle. I gildesalen i kælderen er der gennem tiden blev holdt ikke så få fester og sammenkomster.

Arkivfoto: Henrik Bo

Og da han en overgang havde haft heldet med sig, når han oddsede, inviterede han spontant 10-12 kammerater på wienerschnitzel og fri bar på Theaterrestauranten - for gode ting skulle deles, var hans indstilling.

- Han var virkelig god til at samle folk omkring sig. Han havde lavet en slags loge med 20 kammerater fra skoletiden, og de tog tit ud til landskampe og fodboldslutrunder og sådan noget. Og det var altid Allan, der arrangerede turene, fortæller Lars Justesen.

Havde altid et par timer mere

Det med at arrangere og planlægge var i det hele taget noget, Allan Danske Andersen brugte meget af sin fritid på. For sine venner og for Hobro IK.

- Med Allan var der altid styr på tingene. Han var utroligt punktlig og struktureret, og arbejdet med at gøre klar til en hjemmebanekamp begyndte altid mindst fem timer før kampstart. Alting var i system og i stramt skema, men der var også altid plads til sjov og hygge. Sådan var Allan, husker Peter Thomsen.

Samme pertentlige tilgang brugte Allan Danske Andersen, da han sammen med en gruppe venner besluttede sig for at stampe et indendørs fodboldstævne på benene - det blev til Hyundai Jyske Bank Cup, som blev afholdt i en årrække.

- Det sjove er jo, at Allan også havde et fuldtidsarbejde at passe på den lokale sæbefabrik, men uanset hvor travlt han havde, kunne han altid lige finde to timer mere til at hjælpe i Hobro IK eller Rosendal eller Valsgård. Men så skulle tingene godt nok også planlægges godt, siger Peter Thomsen.

I det hele taget kendetegnede det hele familien, både forældrene og hans to søskende, at de ikke gjorde meget væsen af sig, men tværtimod bare tog fat og arbejdede for tingene.

- Der var ingen lavpraktiske opgaver, Allan ikke gerne påtog sig. På det gamle stadion var han tit med til at gøre rent, sætte stole frem, skære frugt og finde chokolade til spillerne, tænde op i grillen og i det hele taget bare være med på gulvet. Han var kittet, der fik det hele til at hænge sammen, fortæller Peter Thomsen.

Helligede sig kærligheden

De seneste år droslede Allan Danske Andersen dog gevaldigt ned for timerne i Hobro IK. For efter mange år som single mødte han langt om længe en kærlighed, der trumfede den, han følte for fodboldklubben - han mødte nemlig Jane Gyes Andersen.

I september 2017 sagde de to ja til hinanden ved et smukt bryllup på Bramslevgård. Parret fik ikke børn sammen, men Jane havde to børn med fra et tidligere forhold.

- Vi har talt meget om i vennegruppen, at vi er glade for, at han nåede at finde kærligheden og få den del med. Det var så dejligt at se ham hellige sig dét, siger Lars Justesen.

- Vi var slet ikke i tvivl om, at Jane var den helt rigtige for ham. Det kunne vi hurtigt mærke. Og derfor var det også, lige som det skulle være, at han mere og mere koncentrerede sig om hende og deres familie. Så måtte vi venner lære at dele ham, siger Peter Thomsen med vemodigt smil i stemmen.

Allan Danske Andersen bisættes fra Hobro Kirke torsdag 13. april klokken 10.30. Den efterfølgende mindesammenkomst vil - selvfølgelig - blive holdt på DS Arena.