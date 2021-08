Alle lukkede sogne åbner igen onsdag

NORDJYLLAND:Onsdag 1, september er det slut med nedlukkede sogne i Danmark - og nedlukkede kommuner, for den sags skyld, men dem er der ikke nogen af i øjeblikket.

Det betyder, at alle de institutioner, skoler og foreninger i de fire sogne, der p.t. er lukket ned på grund af høj smitte med corona, kan slå dørene op for brugerne igen - uden restriktioner. Det gælder selvfølgelig også de to nordjyske sogne, der er lukket, nemlig Skelund Sogn og Saltum Sogn.

De to sogne stod ellers først til at åbne igen henholdsvis torsdag og fredag med den nuværende udvikling i smittetallene, men: Den bekendtgørelse, der gør det muligt at kræve sogne og kommuner lukket ned ifølge den automatik, der var indbygget, udløber med udgangen af august.

I en situation, hvor coronas status som samfundskritisk sygdom alligevel udløber 10. september, så har regeringen altså ikke kunne se meningen i at forhandle en forlængelse af bekendtgørelsen om automatisk nedlukning for bare ni dage igennem.

Så derfor kan man lokalt ånde lettet op og genoptage de aktiviteter, der er blevet lukket, fra i morgen.