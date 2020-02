Alle ni polakker er løsladt: Dødsfald er ikke mistænkeligt

OUE:Tirsdag morgen blev ni polske mænd anholdt, efter 48-årig polsk mand blev fundet død med skader i hovedet på en adresse i Oue ved Hobro.

I første omgang betegnede Nordjyllands Politi dødsfaldet som mistænkeligt, og derfor blev et stort område i Oue afspærret - og ni personer, der befandt sig på adressen blev anholdt.

Hele dagen har politiet foretaget undersøgelser på adressen, og de ni mænd er blevet afhørt.

Tirsdag sidst på dagen er samtlige ni personer blevet løsladt.

- Den afdøde er undersøgt på stedet af en retsmediciner. Vi har ikke mistanke om, at de skader, den afdøde har, er en direkte årsag til, at han afgik ved døden. Vi ved endnu ikke, hvad han præcist døde af, og der er stadig en række muligheder, som skal afklares. Men vi betragter ikke dødsfaldet som mistænkeligt, fortæller vicepolitiinspektør Christian Toftemark fra Nordjyllands Politi og tilføjer, at manden skal obduceres.