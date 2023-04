Amalies farfar fandt 2269 kroner til julemærkehjem: - Vi kan se, at det virkelig betyder noget

HOBRO:Det sker ikke sjældent, at Julemærkehjemmet i Hobro modtager donationer - faktisk er hele hjemmets økonomi hængt op på indsamlede midler og donationer.

Men nogle bidrag til Julemærkehjemmet varmer alligevel lidt ekstra.

Det gælder dét, hjemmet modtog forleden, da Amalie seks uger efter sit ophold vendte tilbage til en opfølgende samtale. Her havde hun udover sine forældre også taget sin farfar med, og under armen havde farfaren en uventet gave.

Nemlig en lille dåse med i alt 2269 kroner, som han selv havde tilvejebragt. Dels ved at samle sine byttepenge og lommemønter sammen gennem seks måneder, og dels ved kun at ønske sig bidrag til julemærkehjemmet i fødselsdagsgave.

Hos forstander Lise Claesson har det gjort stort indtryk.

- Der er så meget hjertevarme i det. Og der er altid noget helt specielt ved den her slags donationer, når nære familiemedlemmer samler ind på den her måde, siger Lise Claesson.

Tidligere har hjemmet også fået penge fra en mor til en tidligere beboer, som selv samlede ind i sin frisørsalon, fra en far, der oprettede en et år lang indsamling og fra flere tidligere beboere, som senere i livet er vendt tilbage med forskellige pengebeløb for at sige tak.

- Julemærkehjemmet er jo for børn, der af den ene eller den anden grund ikke trives. Og det er noget, der virkelig rammer både forældre og anden nær familie, når et barn ikke har det godt. Så når de efter 10 uger her får et glad barn hjem, vækker det bare så meget glæde og taknemmelighed, at flere ønsker at give noget tilbage. Vi kan se, at det virkelig betyder noget for folk at kunne give tilbage. Og det sætter vi stor pris på, siger Lise Claesson.

- Men det er bestemt ikke noget, vi har nogen forventning om, at folk gør, understreger hun.

Arkivfoto

Normalt bliver økonomiske bidrag samlet i én pulje, som så kan finansiere istandsættelser, nye møbler og udstyr eller ture ud af huset.

Men denne gang går de til at købe nye brætspil til en af Julemærkehjemmets afdelinger, fortæller forstanderen.

- Vi har en masse brætspil på hjemmet, som bliver brugt flittigt, må vi sige, og derfor bliver de også hurtigt slidt. Så nu kan vi glæde børnene med mange ny spil, de kan kaste sig over, siger Lise Claesson.

Julemærkehjemmet i Hobro har årligt 240 børn på ophold á 10 uger.