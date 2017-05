Ambu Revyen udsat på ubestemt tid

Grinene er forstummede for en stund - Ambu Revyen er udsat til efteråret. Arkivfoto: Torben Hansen

HOBRO: Hvis du forsøger at bestille billetter til dette års Ambu Revy, bliver du mødt af et afslag. To ud af de i alt fem skuespillere har nemlig oplevet alvorlig sygdom i den nærmeste familie og har derfor meldt afbud.

- Det er næsten ikke til at bære, siger Marianne Bredahl, tovholder i revyen.

Hun siger, at man ikke kan nå at finde substitutter på så kort varsel - og at man egentlig heller ikke har lyst.

- Vi vil da helst optræde med de folk, vi går og øver med, siger hun.

- Tit skrives rollerne til de aktører, der medvirker, fortsætter hun.

- Så udover at vi helst vil have vores egne med, er der også noget helt praktisk i at vente, siger hun.

Revyen i år hedder ¨’Hvor havner vi?’, og omhandler de spændende ting, der sker lige nu: Helt fra lille Mariagerfjord med kommunalvalg til international politik med Donald Trump.

Og trods de triste omstændigheder til udsættelsen, må man forsøge at trække noget positivt ud af det, mener Marianne Bredahl.

- Skriveperioden forlænges jo, så der er basis for nye numre. Vi bliver bare endnu mere klar, siger hun og fastslår, at der ikke kommer nogen større ændringer i manuskriptet.

Spørgsmålet er så, hvor revyen bliver afholdt. Showet skulle afholdes for første gang på Det Røde Pakhus ved havnen i Hobro, efter revyen rykkede ud af Hobro Theater. Både teatret og pakhuset er dog booket hele efteråret til andre arrangementer, så det bliver ikke der. Marianne Bredahl oplyser, at revyholdet leder med lys og lygte efter en ny revyscene.

Udover usikkerheden omkring lokalitet, har man heller ikke endnu fastsat tidspunktet. Marianne Bredahl siger, at man bruger september som pejlepunkt, men intet er fastslået. Én ting er dog helt sikker:

- Det bliver ikke i samme weekend som Ambu Festen, trods vi hedder det samme. Vi ville komme til at kæmpe om publikummer, og det er vi ikke interesserede i. Vi støtter jo samme gode sag, nemlig lokale foreninger i Hobro.

- Det ville ikke give mening, når der allerede sker så fantastisk mange ting den weekend, siger Marianne Bredahl.