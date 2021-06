Ambufesten overrasker med to koncertdage

Selv om Ambufesten i Hobro er aflyst på grund af corona, skal publikum ikke snydes for en koncertoplevelse. Under navnet "Duften af Ambu" holdes der ikke en, men hele to store koncerter i Hobro for at symbolisere, at det hele lugter lidt af god gammel Ambufest.

- Vi får desværre ikke en Ambufest i år, det ligger helt fast. Men vi vil meget gerne medvirke til, at skabe liv og glæde i byen helt i Ambufestens ånd, og det gør vi bedst med de to koncerter, siger formand for Ambudagene Jørn Jensen i en pressemeddelelse.

De to koncerter er fredag 27. august og lørdag 28. august. Fredag bliver overvejende for de yngre koncertgængere med noget af tidens nyeste og mest moderne musik. Kunstnerne til fredagens program forhandles der fortsat om.

De fire hovednavne til lørdagens koncert er allerede på plads, og det ligner et af Ambufestens flotteste musikalske programmer med Aqua, Carpark North, TV2 og Danmarks nye store stjerne Drew Sycamore.

Danmarks nye store stjerne Drew Sycamore, der er vokset op i Hvilsom ved Hobro, optræder ved "Duften af Ambu". Pressefoto

Andre mindre kunstnere bliver der også plads til, og lørdagens program bliver otte timers non-stop koncerter og sommerfest.

Allerede i foråret stod det klart, at det ikke blev muligt at planlægge med en traditionel Ambufest og 25.000 gæster.

Men de frivillige folk bag Ambufesten sprang i arbejdstøjet, da regeringen i starten af juni lettede restriktionerne så meget, at det pludselig blev muligt at gennemføre en del af de koncertoplevelser, som kendetegner Ambufesten.

TV2 bidrager til et af de flotteste programmer i Ambudagens historie. Pressefoto

Ambufesten er ud over sin størrelse også kendt som en af landets ældste traditionelle byfester, fordi festlighederne startede helt tilbage i 1920.

Sidste år havde festen 100 års jubilæum, men også det arrangement satte covid-19 en stopper for, og i Hobro og omegn har man fortsat en kæmpe jubilæumsfest til gode, som dog tidligst kan afholdes i 2022.

Opgaven med at sælge billetterne ligger hos bestyrelsesmedlem Christian Johnson. Han håber, at de mange Ambufest-gæster vil tage rigtig godt imod initiativet og støtte op om koncerterne.

De skal være med til at skabe glæde oven på en svær tid for de lokale forretninger - og de skal skabe overskud til foreningslivet, som også har været hårdt ramt af covid-19.

Aqua er et af hovednavnene lørdag. Pressefoto

Billetter til ”Duften Af Ambu”-koncerterne kan købes på www.billetsalg.dk

Ambufesten gør indtrængende opmærksom på, at man ikke skal vente med at købe, fordi der på grund af coronarestriktionerne kun er 2500 billetter til salg.

Det er under halvdelen af, hvad der sælges til en normal Ambu Open Air Koncert.