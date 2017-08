Amerikansk angriber i dialog med Hobro

FODBOLD: En ny angriber er Jens Hammer Sørensens sidste mål i det transfervindue, der lukker 31. august, og nu nærmer Hobro-sportschefen sig måske sit mål.

Himmerlændingene har i øjeblikket den amerikanske angriber Emmanuel Sabbi til prøvetræning, og han kan meget vel være den angriber, klubben søger.

- Vi har en rigtig god dialog med hans agent, og vi ser i øjeblikket på, om vi ikke kan få enderne til at mødes. Hvis vi får ham på plads, kommer vi ikke til at gøre mere i det her vindue, siger Jens Hammer Sørensen.

Emmanuel Sabbi er fri på markedet efter at være blevet løst fra sin kontrakt i spanske Las Palmas, og han har vist sig godt frem i Hobro.

- Det er en meget eksplosiv angriber, der sparker godt med begge ben. Han er kun 19 år, så han mangler lidt taktisk, men det er noget, der kan arbejdes med, siger Jens Hammer Sørensen.