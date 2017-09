Antipas klar til Brøndby-kamp

FODBOLD: Hobro måtte tage Quincy Antipas ud i pausen af søndagens 1-5-nederlag på udebane mod FC Midtjylland, men det holder ikke angriberen ude af søndagens hjemmekamp mod Brøndby.

Det slår Hobro-træner Thomas Thomasberg fast.

- Quincy er helt frisk igen, siger Thomas Thomasberg.

Quincy Antipas stod over i onsdagens pokalsejr i Slagelse. Et opgør, hvor Sebastian Grønning til gengæld viste sig frem med tre scoringer.

- Vi har aldrig været i tvivl om, at han kan score mål. Han har en force i afslutningsspillet, men det er nogle andre ting, vi har arbejdet med hos ham.

- Vi skal have flyttet ham i forhold til, hvordan han deltager i vores pres- og opbygningsspil, så vi kan regne med et nogenlunde bundniveau. Grønning spillede en fin kamp i Slagelse, og det er selvfølgelig kun et plus, at han scorede tre mål. Det var glædeligt, og han er rykket nærmere mere spilletid, siger Thomas Thomasberg.