Astrup Skole får ny leder

ASTRUP:1. april 2020 starter Anne-Louise Sadek som ny skoleleder på Astrup Skole, og hun bliver med forventning hilst velkommen af dagtilbuds- og skolechef i Mariagerfjord Kommune, Berit Vinther.

- Vi får en skoleleder med et bredt indblik i det specialpædagogiske område, kombineret med stærk ledelseserfaring, fremhæver hun.

Der var i alt 12 ”kompetente ansøgere” til jobbet, men Anne-Louise Sadeks baggrund inden for specialområdet kombineret med ”stærke relationelle kompetencer” var nogle af de udslagsgivende faktorer for, at valget faldt netop på hende.

- Vi får en skoleleder, der har stort fokus på hvilken opgave, der skal løses med udgangspunkt i eleven og familien - og jeg synes, det er et særligt vigtigt fokus på Astrup Skole, erklærer Berit Vinther.

Anne-Louise Sadek ser frem til at starte på Astrup Skole og fortæller, at hun efter besøg på skolen og ansættelsessamtalerne er imponeret over det store engagement og faglighed, som personalet rummer.

Anne-Louise Sadek er 41 år og bor i Nørresundby sammen med sin mand og et par tvillingedrenge på 10 år.

Hun har siden 2013 arbejdet på Søndergades Skole i Brønderslev Kommune.