Automand er klar til mere i boligbranchen

HOBRO:Han er nærmest født ind i autobranchen, men i de senere år er det byggeri og boliger, der giver erhvervsmanden Jakob Thy mest smør på brødet.

Den tidligere Citroën-forhandler i Hobro er på vej med en ny udstykning på Ølsvej i Hobro. Her vil han i tilknytning til eksisterende villaveje skabe rum til 15-20 villagrunde. Desuden vil han selv stå for byggeri af 15 rækkehuse, som skal udlejes.

I forvejen ejer han blandt andet en del rækkehuse på Løgstørvej i Hørby Skoleby, ligesom han ejer en nybygget udlejningsejendom på Vestergade/Morellgade i Hobro.

Netop rækkehuse er der i de senere år rejst mange af i Hobro, og flere er aktuelt på vej.

Er der et marked i Hobro for så mange rækkehuse?

- Ja bestemt, siger Jakob Thy.

- Singler eller enlige med børn vil gerne leje et rækkehus. En del ældre vil måske gerne slippe for den store villahave. Nogle er trætte af at bo i de gamle etageboliger i midtbyen. Der er meget lave udgifter til varme og el i de nybyggede rækkehuse, og mange kan få boligsikring, så det ikke er så dyrt at sidde til leje i, forklarer han.

De tre felter markeret med kraftig, røde streger viser arealerne, hvor Jakob Thy gerne vil udstykke grunde til villaer og rækkehuse. Skitse fra Mariagerfjord Kommunes hjemmeside

Mens han selv vil beholde rækkehusene til udlejning, skal de 15-20 villagrunde sælges. Der bliver tale om forholdsvis store grunde på omkring 1000 kvadratmeter.

Vaskehal og engrosbiler

Mariagerfjord Kommune har netop sendt planerne for den nye udstykning i offentlig høring for at få ideer og forslag til den lokalplan, som senere skal laves for området.

Hvis den proces forløber planmæssigt, forventer Jakob Thy, at grundene kan sættes til salg i foråret eller sommeren næste år.

- Men jeg er allerede blevet kontaktet af interesserede købere, siger han.

Foto: Henrik Bo

Jakob Thy har siden han var ganske ung arbejdet i bilbranchen. For over 20 år siden importerede han masser af brugte, tyske biler og solgte dem videre i Danmark. Siden blev han forhandler af Mazda og Citroën - først fra en adresse på Smedevej og fra 2017 i nyt bilhus på Jeppe Aakjærs Vej i Hobro Nord.

I 2019 solgte han forretningen til Bojsen Biler, der i forvejen forhandlede Citroën i flere andre byer.

Jakob Thy ejer dog stadig bygningerne på Jeppe Aakjærs Vej, ligesom han driver vaskehalen i tilknytning til autoforretningen. Han står også bag vaskehallen ved Ingo på Randersvej, og så har han ikke sluppet autobranchen helt.

Han driver bilfirma på Randersvej 86, men der er udelukkende tale om engroshandel med biler, der sælges til udlandet eller til bilforhandlere i Danmark.

Men snart forlader han lokalerne på Randersvej. De skal udvides for derefter at blive lejet ud til en erhvervsvirksomhed.

- Men jeg fortsætter min bilforretning. Jeg skal bare have fundet nogle andre lokaler, siger han.