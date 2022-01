Bacon og gasgrill: Tyve på togt i Hadsund og omegn

HADSUND:En række boliger og virksomhed i Hadsund, Veddum og Skelund har de seneste dage haft besøg af tyve. Udbyttet varierer fra en omgang bacon til en gasgrill og alufælge.

Det oplyser politikommissær Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi i Hobro.

Tyvene brød en skydedør op til en lagerbygning på Bygmestervej i Hadsund. Her er stjålet to gasflasker og en gasgrill. På Smedevænget i Hadsund forsøgte gerningsmænd også at komme ind, men det lykkedes ikke. Begge forhold er sket natten til fredag.

I Veddum forsøgte tyve at komme ind i en villa på Veddum Hovedgade. Det skete lørdag aften eller natten til søndag. Man gik løs på en terrassedør, men det lykkedes ikke at få den op. I stedet stjal tyvene fire 19 tommers alufælge, som stod uden for huset.

Ikke langt derfra, på Vestervang i Skelund, brød tyvene ind i en garage. Her er stjålet to lifte af mærket Bacho, en flaske vodka og en del pantflasker.

Bacontyveriet foregik fra et udhus på Solbakken i Hadsund lørdag eller natten til søndag, for svineproduktet forsvandt fra en fryser i et udhuset.