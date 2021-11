Bager sælger som varmt brød, men lukker alligevel

HOBRO:Butikken giver overskud, og år for år er salget vokset. Alligevel lukker Claus og Lene Doktor deres bagerforretning My Bakery på Mariagervej i Hobro. Det sker pr. 1. december.

Der er hård konkurrence mellem hele tre selvstændige bagerforretninger i Hobro. Men det er ikke forklaringen på, at My Bakery slukker for ovnene.

- Vi har den seneste stykke tid lukket tre af vores butikker. Vi vil gerne tættere på den daglige drift, i de butikker, vi fortsætter med, og som vokser meget, forklarer Claus Doktor.

Ægteparret driver fortsat butikker i Randers og Viborg, men har også for nyligt lukket forretninger i Struer og en mindre butik i Randers.

- Det handler også om, at vi har for lidt plads i butikken i Hobro, siger Claus Doktor.

Lokalet på Mariagervej har i mange år huset et bageri. My Bakery flyttede ind i 2016. Arkivfoto: Henrik Bo

Han erkender, at det smerter at trække stikket i Hobro. Det var nemlig parrets første forretning, efter at de i 2013 solgte deres daværende bagerier til Lagkagehuset.

Butikken i Hobro åbnede i 2016 og fik siden selskab af en håndfuld bagerforretninger i andre byer.

Claus Doktor oplyser, at de har siddet til leje i butikken på Mariagervej 2 i Hobro, ligesom inventar og maskiner er lejede. Hvad der sker med lokalerne efter 1. december, ved han derfor ikke.

Hobroensere, der har fået smag for My Bakerys brød, kan stadig købe et udvalg, idet forretningen fortsat vil levere til Meny i Hobro Syd.

Ifølge de offentliggjorte regnskaber for selskabet My Bakery Hobro ApS har selskabet år for år øget bruttofortjenesten. I det seneste regnskabsår, der sluttede 30. april, var bruttofortjenesten på 16 millioner kroner og overskuddet lød på over en million kroner.

Hobros øvrige håndværksbagerier er Det Lune Brød på Banegårdsvej og Hobro Brød i Adelgade.