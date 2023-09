Ballade i toget: To gange måtte politiet en tur til stationen

To gange i weekenden måtte Nordjyllands Politi en tur til Hobro Station for at tage sig af personer, som DSB-personalet havde problemer med på toget.

Lørdag eftermiddag stjal en 31-årig kvinde goder, som tilhørte passagererne på 1. klasse. Hun havde selv kun billet til 2. klasse.

Søndag eftermiddag fjernede betjente en beruset 39-årig årig mand fra Højer, som var noget højrystet på sin togtur.