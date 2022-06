Beboere på bosted skal genhuses efter brand

Mariager: Natten til torsdag lidt efter klokken to fik beboerne på et bosted i Mariager sig en brat opvågning, da den ene af bostedets to afdelinger var helt fyldt med røg. Medarbejdere og beboere på stedet var dog hurtige til at få bygningerne evakueret.

- Bygningerne var hurtigt tømt, så der har ikke været nogen personskade i forbindelse med branden. Der er dog så store skader i bostedets ene afdeling, at fem beboere nu må genhuses, oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

Brandårsagen er fortsat ukendt, men politiet undersøger sagen.