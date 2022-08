Bedst i Nordjylland: Her stortrives skoleeleverne

VALSGAARD:Valsgaard Skole ved Hobro er den nordjyske skole, hvor eleverne trives bedst. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriets årlige trivselsmåling foretaget i skoleåret 20/21. Her placerer skolen sig i toppen, som den fjerde bedste på landsplan med en score på 4,1 - landsgennemsnittet er 3,8.

Dermed er skolen den bedste i Nordjylland, når det gælder elevernes velbefindende.

Den høje placering er noget, som vækker positiv overraskelse hos skoleleder Bente Nørskov. Hendes umiddelbare reaktion på topplaceringen er ikke til at tage fejl af.

- Gør vi det? Det er jeg da glad for!

Flere afgørende faktorer

Der findes ikke en præcis opskrift på, hvad der giver god trivsel, og Bente Nørskov indrømmer, at det kræver hårdt arbejde, at opretholde trivselsniveauet.

- Men det handler om den kultur og det værdigrundlag, vi har. Her lægger vi vægt på, at det at lære og det at være skal gå hånd i hånd.

Samtidig har skolen stort fokus på mobning, hvor der arbejdes ud fra "Fri for Mobberi"-strategien, som er udviklet af Mary Fonden.

Noget tyder på, at indsatsen giver pote, da det netop er den sociale trivsel, som eleverne vurderer til at være allerbedst på skolen.

Noget andet, som Bente Nørskov peger på, er den gode relation mellem lærerne og eleverne, såvel som mellem lærerne og forældrene. Det giver tryghed for eleverne, at vide, hvem de kan gå til, samtidig med, at det er vigtigt, at forældrene kommer med ind over lige så snart udfordringerne opstår.

- Vi har et dygtigt personale, som er hurtige til at gribe ind, og forældre der bakker op om samarbejdet.

Små skoler i toppen

Fælles for alle skoler i toppen af trivselsmålingen er, at det er små skoler med relativt få elever. Valsgaard Skole er den, som har flest elever med sine knap 270. Det undrer ikke Bente Nørskov, for netop dét, at alle kender alle, kan meget vel være en af grundene til, at eleverne trives så godt.

- Det er sværere at drille én man kender, end én man ikke kender så godt. Så jeg tror, at det er en af de faktorer, som spiller ind.

Tidligere i år gennemførte alle skoleelever rundt om i landet trivselsmålingen for skoleåret 21/22, men de tal er endnu ikke klar. Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at de forventes offentliggjort ultimo august eller i september.

Valsgaard Skole har kendskab til egne resultater fra den nyeste trivselsmåling, men da de endnu ikke har fuldt overblik over tallene, kan Bente Nørskov ikke komme dem nærmere på nuværende tidspunkt.