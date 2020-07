Bekræftet: Det var Eriks lig, der blev fundet i brandtomt

VEBBESTRUP:Det var liget af Erik Madsen, der fredag eftermiddag blev fundet i ruinerne af hans hus i Vebbestrup.

Det har de foreløbige retsmedicinske undersøgelser slået fast, fortæller politikommissær Carsten Straszek, Nordjyllands Politi til NORDJYSKE.

Samtidig konkluderer retsmedicinerne også, at der ikke er tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse.

Dødsårsagen er dog ikke endeligt fastslået, men politiet har nogle teorier om, hvad der kan være sket med Erik Madsen.

- Men vi kan ikke sige noget med sikkerhed, og af hensyn til de pårørende, så ønsker vi ikke at oplyse nærmere om vores teorier, når vi ikke kan være 100 procent sikre, siger Carsten Starszek.

Erik Madsens pårørende er underrettet.

Lå begravet to meter under hus

Dermed er to års mysterie løst. Siden 73-årig Erik Madsens hus brændte 8. marts 2018 har det været en gåde, hvad der var sket med ham.

Brandtomten blev nemlig undersøgt ned til mindste detalje af både teknikere, lighunde og arkæologer - men altså uden at finde liget.

Efterfølgende blev en stor eftersøgning og efterforskning sat i gang for at finde Erik, men alle bestræbelser endte uden et eneste spor af ham.

Fredag i sidste uge omkring klokken 17 fandt en lokal entreprenør så liget, der var begravet to meter under huset i en slags tunnel, som Erik Madsen selv havde gravet ud.

Politiet havde ellers undersøgt tunnellen lige efter branden, men havde ikke gravet så dybt ned, fordi man var stødt på hårdt jord og derfor ikke troede, at tunnelen var dybere.

Politiet forventer nu, at kunne lukke sagen inden længe.