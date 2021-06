Benzin i dieseltank førte til at garage brændte ned - mand kørt på sygehuset

ASTRUP:Dieselbiler kan ikke køre på benzin, og er man så uheldig, at tanke ved den forkerte stander, skal skal tanken tømmes.

En sådan tankning, hvor en mand ved en fejl havde fyldt benzin på en dieselbil, førte torsdag eftermiddag til en større ulykke.

Det var en mand, der bor i Astrup mellem Terndrup og Arden, der var i gang med at tømme en dieselbil for benzin, da der at ukendte årsager udbrød brand i benzinen.

Manden slog slået alarm klokken 13.38, og Falcks brandvæsen i Terndrup sendte en brandbil afsted.

- Vi fik en melding om brand i en garage eller udhus, men da vi kom frem, er det en større garage på over 100 kvadratmeter og med tre porte. Huset var overtændt og ligger meget tæt på et beboelseshus, så vi fik hurtigt kaldt på forstærkning, fortæller Allan Friske, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Det lykkedes - næsten - brandfolkene redde beboelseshuset for skader.

- Der er varmeskader på vinduer og en dør, men ilden har ikke bredt sig, fortæller indsatslederen.

Manden, der var ved at tømme bilen for benzin, kom i forbindelse med branden til skade, oplyser Nordjyllands Politi.

Manden er kørt til sygehuset i Aalborg med brandsår - særligt på benene - men er ikke i livsfare.

I garagen holdt et par biler, som sammen med det øvrige inventar gik til ved branden.