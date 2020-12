Benzinlæk satte ild i velvoksen crosser

SØNDER ONSILD: Ejerne af en villa på Egnsvang i Sønder Onsild fik sig fredag eftermiddag en grim forskrækkelse, da den velvoksne firehjulstrukne ATV, som sønnen i familien arbejdede på i garagen pludselig brød i brand.

Heldigvis sørgede den unge mand med en snarrådig indsats med både vandslange og pulverslukker for at begrænse skaderne ved branden til selve køretøjet.

Det oplyser indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab.

Da brandfolkene fra Hobro nåede frem til adressen, var det lykkedes at få slæbt køretøjet ud af graragen, så der ikke var fare for bygninger eller mennesker. Den unge mand, der midt i brandslukningen fik alarmeret sin mor inde i huset, så hun kunne 1-1-2, blev på stedet tilset for røgforgiftning af redderne i en tilkaldt ambulance, men han slap for en tur på hospitalet.

Ifølge Caspar Weisberg var en læk fra benzinslangen på det firehjulstrukne køretøj årsag til branden.

- Køretøjet er intakt, og der kan stadig laves på den. Men han kommer ikke ud at køre på den i denne weekend, lyder vurderingen fra indsatslederen.