Beskyttet beskæftigelsestilbud i Hobro ånder lettet op efter prøvesvar

Det beskyttede beskæftigelsestilbud Resurcen i Hobro kan ånde lettet op. Prøvesvar viser, at der ikke er covid-19 smitte blandt medarbejderne.

Det oplyser Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse, hvor familie- og handicapchef Kit Borup giver udtryk for, at hun er glad for denne udgang på sagen:

- Vi tog valget om at lukke tilbuddene ned ud fra et forsigtighedsprincip. Det gjorde vi for at passe på borgerne. Nogle medarbejdere har selv valgt at lade sig teste, og jeg er rigtig glad for at høre, at de allerede har fået tilbagemeldingen om, at de er negative.

- Det gælder også for den medarbejder, der først blev testet positiv for antistoffer, siger Kit Borup.

Glædeskram

Under normale omstændigheder ville der ikke være en smitterisiko, fordi de gældende sundhedsfaglige retningslinjer om hygiejne og afstand overholdes, forklarer hun.

- Vores tilbud støtter dog også udviklingshæmmede borgere, som sommetider bliver så begejstrede for at se hinanden, at de helt glemmer retningslinjerne og giver hinanden et glædeskram, siger Kit Borup.

Borgerne kommer mange forskellige steder fra, og derfor valgte Mariagerfjord Kommune ud fra et sikkerhedsprincip at lukke Resursen og det beskyttede beskæftigelsestilbud på Sjællandsvej i Hobro midlertidigt fra 23. juni for at stoppe en smitterisiko.

Det skete, da en medarbejder var testet positiv for antistoffer på apoteket og efterfølgende af sin egen læge var blevet opfordret til at lade sig teste for covid-19 på Aalborg Universitetshospital på grund af symptomer.

Mandag 29. juni åbner de to tilbud op igen med de vanlige sundhedsfaglige retningslinjer.