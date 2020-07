Bil ramte lygtepæl og væltede rundt

HOBRO:Natten til lørdag skete der et noget usædvanligt færdselsuheld i Hobro.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi fortæller, at der klokken 3.23 kom en melding om et solouheld i Hobro. Det var ved Hobro Rutebilstation i H.I. Biesgade.

- Af ukendte årsager mistede bilisten herredømmet over bilen og ramte en lysmast. Det fik bilen, en BMW, til at rulle rundt, fortæller Karsten Højrup Kristensen.

Uheldet fik politiet til at mistænke bilisten for at køre spritkørsel. Men det skulle vise sig, at han ikke var påvirket af alkohol.

- Men han har et forklaringsproblem, og der kommer nok også et erstatningskrav fra kommunen, konstaterer vagtchefen.

Bilisten var en 30-årig mand, der ikke kom til skade ved uheldet.