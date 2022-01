Bil ramte væltet træ på vejen - fører kvæstet

SKELUND:En mand er i ambulance bragt på sygehus efter en trafikulykke på Alsvej ved Skelund øst for Hadsund tidlig fredag morgen.

Kl. 06.42 blev Nordjyllands Beredskab alarmeret om, at en mand muligvis sad fastklemt i en bil, der havde ramt et træ, som var væltet ud over vejen. Meldingen lød på, at bilens fører var bevidstløs.

Da beredskabet nåede frem, var bilisten dog bragt ud af køretøjet og over i en ambulance, oplyser indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab.

Der er ikke yderligere oplysninger om bilistens tilstand p.t. Træet er muligvis væltet ned på vejen på grund af nattens kraftige blæsevejr.