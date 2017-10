Forbipasserende forhindrede villabrand

ASTRUP: En mandlig forbipasserendes resolutte handling var årsag til, at en bilbrand i Astrup sent tirsdag eftermiddag ikke udviklede sig til også at blive en villabrand.

Det fortæller indsatsleder René Nikolajsen, Nordjyllands Beredskab.

Ved 16-tiden parkerede en kvinde sin bil op ad en villa, hvorefter bilen brød i brand.

- En forbipasserende skubber bilen væk fra huset og ud i hæk, og derfor skete der ingen skader på huset. Men havde bilen stået op ad huset, hvor kvinden havde parkeret den, så havde huset også taget skade, siger indsatslederen.

Brand hurtigt slukket

Da meldingen om brand kom kl. 16.10, lød den på brand i villa, og derfor var ni mænd fra beredskabet mødt op til den brændende bil.

- Men det var kun motorrummet, der brændte, så branden var hurtigt slukket efter en halv times tid, siger René Nikolajsen.

Indsatslederen vurderer, at bilen er totalskadet, og årsagen til bilbranden er ukendt.