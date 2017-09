Bil væltede: Bilist kørte spritkørsel

HOBRO: To mænd var fredag eftermiddag ude for et færdselsuheld på E45.

Det oplyser Per Jørgensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen tog passageren lige pludselig fat i rattet og rykkede i det, og det fik den lille personbil til at vælte.

- Ingen kom til skade, men da vi kommer derhen, viser det sig, at begge personer var påvirket af alkohol og formentlig stoffer. Det blev selvfølgelig undersøgt. Ham, der kørte bilen, var også frakendt kørekortet, siger vagtchef Per Jørgensen.

Uheldet skete i nordgående retning mellem Hobro Vest og Hobro Nord, og det fik ikke større betydninger for trafikken, oplyser Per Jørgensen.

Ifølge vagtchefen var en af de involverede 29 år. Den anden har vagtchefen ikke personoplysninger på.