Bilist blændet af solen: Ældre ægtepar kørt ned

HOBRO:Et ældre ægtepar fra Hobro blev sent onsdag eftermiddag kørt ned midt i et fodgængerfelt i centrum af Hobro, hvor Adelgade møder Havnegade.

De blev ramt af en 49-årig kvindelig bilist fra lokalområdet, og påkørslen gik værst ud over den 74-årige mand, mens hans jævnaldrende hustru slap med overfladiske skrammer.

- Han kom ret slemt til skade, blødte en del fra hovedet og var bevidstløs. Heldigvis lyder det ikke til, at skaderne er livstruende, forklarer vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Den 74-årige mand nåede at komme til bevidsthed, inden både han og hans hustru blev kørt til Aalborg Universitetshospital.

Den 49-årige kvindelige bilist har til politiet forklaret, at hun blev blædent af solen og derfor overså det ældre ægtepar i fodgængerfeltet.

- Vi har haft en bilinspektør på stedet, og det ser umiddelbart ikke ud til, at der er blevet kørt for stærkt. Så der er formentlig tale om, at bilisten har overset dem på grund af solen, siger Jess Falberg.

Bilisten er nu sigtet for at overtræde sin ubetingede vigepligt. Det udløser med sikkerhed en bøde og sandsynligvis en betinget frakendelse af kørekortet.