Bilist gjorde modstand efter ræs i Hobro

En 38-årig mand fra Aalborg var temmelig utilfreds med, at politiet onsdag aften ville have ham til at blæse i alkometeret, efter at han var blevet standset i sin Mercedes på Skivevej i Hobro.

En patrulje fra Nordjyllands Politi kom på sporet af bilisten, efter at vidner anmeldte, at en Mercedes - i øvrig på tyske nummerplader - kørte hasarderet i Hobros gader.

Da politiet fik standset bilen kort før klokken 23, vurderede man, at chaufføren var påvirket af både alkohol og narko.

- Han nægtede at blæse i alkometeret, og derfor blev han anholdt og taget med for at få udtaget en blodprøve, oplyser Anders Nielsen fra Nordjyllands Politi i Hobro.

Den 38-årige lod sig dog ikke frivilligt anholde, men gjorde en del modstand. Han er nu sigtet for både spiritus- og narkokørsel og for at modsætte sig anholdelsen. Dertil kommer en sigtelse for at køre bil, selv om han har fået frakendt førerbeviset.

Manden blev løsladt senere på aftenen.