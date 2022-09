Der er sket noget på havnen, som får folk til at træde på bremsen

ØSTER HURUP: - Se, nu holder de for at kigge! De gjorde sådan her! lyder det begejstret fra Lene Kold, der laver "tommel op" for at vise, at de forbipasserende i bilen syntes godt om det, de så.

Der er sket noget nyt på havnen i Øster Hurup. Noget, som får folk til at træde på bremsen. Dette "noget" rager seks en halv meter op i vejret og blev pakket ud i fredags.

- Jeg bliver bare glad for, at det er lykkedes, og for den store opbakning, vi har fået, lyder det fra en anden Øster Hurup-borger, Lisbeth Søndergaard, som også har haft en finger med i spillet.

To lokale fra Øster Hurup, Lisbeth Søndergaard og Lene Kold, har i tre år arbejdet på at få "Fisketotem" til byen. De har fået mange positive tilkendegivelser og tror på, at "Fisketotem" kan blive et vartegn for byen. Lisbeth Søndergaard fortæller, at hun og hendes mand, Niels, for nogle år siden var på en tur rundt til nordjyske havne, hvor hun lagde mærke til, at de alle sammen havde en skulptur. Sådan en må vi også have i Øster Hurup! tænkte hun. Foto: Henrik Bo

Byen har fået en totempæl. Lisbeth Søndergaard og Lene Kold har arbejdet på sagen i tre år. De håber, den bliver et vartegn for byen. Et udflugtsmål, hvor folk tager selfies og siger "Jeg har været i Øster Hurup".

Øster Hurup er kendt for sine børnevenlige strande, store sommerhusområder, campingpladser og havnen, som trækker sejlere og turister til i hobetal. Men en skulptur - sådan en har Kattegatbyen aldrig haft før.

Initiativtagerne var derfor spændte før afsløringen. De havde sat plakater op og fået presseomtale. Ville der komme nogen, og hvad ville de sige, når de så "Fisketotem"?

Skulpturen "Fisketotem" vil muligvis dele vandene i Øster Hurup. Initiativtagerne har hørt mange sige, at den passer godt ind. Dem, som ikke kan lide totempælen, vil blive bundet til den, pint og plaget, advarer kunstneren med et glimt i øjet.... Foto: Henrik Bo

Det blev et tilløbsstykke. Omkring 250 mennesker stimlede sammen omkring skulpturen og så, da den blev pakket ud af det plastic, den var svøbt i.

Der blev serveret vin og kransekagekonfekt, og folk sang Gitte Hænnings gamle landeplage om at starte på en frisk, sætte madding på krogen og tage med ud og fisk'.

Som symbol har fisken været flittigt brugt i mange kulturer, med alt fra at kunne redde mennesker fra store oversvømmelser til frugtbarhed og genfødsel. I Øster Hurup vil man måske særligt sætte pris på, hvilken magisk kraft en fisketotem vil give til held med fiskeriet. Lene Kold, kunstudvalget under "Det Gode Liv" i Øster Hurup

Meget passende, da skulpturen forestiller fisk, som spiser hinanden. Og lidt bedre fiskelykke kunne Øster Hurup godt bruge. I de senere år er det gået voldsomt tilbage med blandt andet fangst af skrubber.

- Langt de fleste klappede, der blev råbt hurra og folk kom hen til os og sagde "Hvor er det flot, der er så meget fantasi, det er spændende og giver stof til eftertanke", fortæller Lene Kold.

Der var også lidt kritiske bemærkninger à la "det ligner et stykke legetøj fra BR", mens andre var utilfredse med farverne og synes, de skulle have været mørkere.

"Fisketotem" set fra tårnet på bytorvet i Øster Hurup. Foto: Henrik Bo

Totempælen er lavet specielt til Øster Hurup af kunstneren Bjørn Kromann-Andersen, der har fundet inspiration til sit værk mange tusind kilometer væk, hos kystindianere i det vestlige Canada.

- Haida-indianerne lavede traditionelt totempæle på 30 meter i højden i douglasfyr som hyldest til de fangstdyr, de var afhængige af; fisk og bjørne.

- Hvis man kigger lidt på Øster Hurups historie, har folk også her været afhængige af fiskeriet, fortæller Bjørn Kromann-Andersen.

"Fisketotem" blev fragtet fra Bjørn Kromann-Andersens værksted i Højbjerg til Hedensted, hvor den blev samlet omkring et indvendigt aluminiumsstativ. Vognmand Carl Ole Holt, Øster Hurup, hentede den i et stykke og fragtede den til den røde hal i Øster Hurup, hvor kunstneren og hans hustru, Bente Lyhne, spraymalede den. Det var også Carl Ole Holt, som sørgede for at sætte "Fisketotem" ned på dens blivende placering ved p-pladsen og indgangen til havnen i Øster Hurup. Foto: Henrik Bo

Han vil lade det være op til beskueren, hvilken historie, "Fisketotem" fortæller. Hvorfor vender fisken på toppen for eksempel omvendt?

- Den vender den anden vej. Som et spir på et tårn, eller fordi den stopper grådigheden? Det kan man jo spekulere lidt over.

Fisketotem og Det Gode Liv Skulpturen "Fisketotem" er skabt særligt til Øster Hurup af kunstner Bjørn Kromann-Andersen. Den blev indviet fredag 16. september 2022.

Lisbeth Søndergaard og Lene Kold fra kunstudvalget under "Det Gode Liv", en sammenslutning af 14 lokale foreninger, har i tre år arbejdet på at få skulpturen til Øster Hurup.

De har søgt byggetilladelse ved Mariagerfjord Kommune og fået de i alt 150.000 kroner, skulpturen har kostet, fra mange forskellige sponsorer og bidragydere:

Mariagerfjord Kommune, Spar Nord Fonden, Landdistriktsrådet, Østkystens Turistforening, Event Øster Hurup mfl. Kilde: Lene Kold VIS MERE

Skulpturen er lavet af glasfiber, som er spraymalet. Indvendigt er den fyldt med flamingo. Den står godt og solidt på et fundament af to et halvt tons beton, som er gravet ned i jorden.

Der er ingen fare for, at "Fisketotem" blæser omkuld og river sig løs, som det skete for vinterbadeklubbens badebro i en vinterstorm i 2019.

Bente Lyhne, Bjørn Kromann-Andersen, Lisbeth Søndergaard og Lene Kold foran skulpturen, der står ved indgangen til Øster Hurup Havn. Foto: Henrik Bo

Lisbeth Søndergaard fortæller, at tanken med "Fisketotem" fra begyndelsen har været, at den skal binde byen og havnen sammen.

Alle besøgende i Øster Hurup skal en tur op i bytårnet på torvet. Derfra kan man lige så tydeligt se skulpturen. Dens hvide, slanke form træder klart frem på en baggrund af de sortmalede træhuse på havnen.

- I dag er det Als kirketårn, fiskerne sejler efter. Jeg tror, at det med tiden bliver "Fisketotem", de vil holde øje med, siger Lisbeth Søndergaard.

Bjørn Kromann-Andersen fortæller, at han var nervøs forud for farvesætningen af "Fisketotem". Han rådførte sig med sin kone og sparringspartner, Bente Lyhne, der også er kunstner. Farverne, parret blev enige om at vælge, minder om dem, som er i kinesisk porcelæn. De kan også lede tankerne hen på malerier af den britiske maler Francis Bacon, der er kendt for sine forvredne menneskeskikkelser. Foto: Henrik Bo

I løbet af vinteren bliver der formentlig igen en chance for at møde kunstner Bjørn Kromann-Andersen i Øster Hurup.

Det lokale kunstudvalg pønser i hvert fald på at lave et arrangement i fælleshuset på havnen, hvor kunstneren kan fortælle om processen i forbindelse med tilblivelsen af "Fisketotem".