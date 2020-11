Blev vækket af politiet i en rus af kokain og alkohol: Gav betjent et trælår

HADSUND:Da politiet stod og bankede på en 28-årig mands dør i Hadsund tidligt om morgenen 11. december sidste år, var han bestemt ikke i humør til at tale med de to betjente.

Måske fordi han var påvirket af både kokain og alkohol og kun havde sovet en time.

I hvert fald eskalerede situationen hurtigt, og manden begyndte at true betjentene og endte med at sparke den ene på låret.

Det kostede torsdag den 28-årig en dom på 60 dages ubetinget fængsel for vold og trusler mod politiet, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Politiet var kørt ud til manden klokken 07.30 om morgenen, fordi hans kæreste havde anmeldt ham for vold.

Det ville de to betjente gerne lige tale med ham om, men så langt nåede de altså ikke. Manden truede med at pudse sine hunde på betjentene, og uden for bopælen slog han ud efter den ene betjent.

Det resulterede i, at han blev lagt ned på jorden og fik håndjern på, og det var i den forbindelse, at han sparkede den ene betjent med sit knæ, så betjenten fik et trælår, fortæller anklageren.

I retten forklarede den 28-årige, at han ikke kunne huske ret meget, fordi han var påvirket. Men han nægtede at have sparket, og hvis det var sket, så var det et uheld.

Han valgte dog at modtage dommen.