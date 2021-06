Blotter i bil aktiv foran to skolepiger: - tog foto af bilen

ARDEN:To skolepiger på 15 år fik onsdag eftermiddag klokken 14.15 en meget ubehagelig oplevelse, da de forlod Arden Skole.

For her kørte en mand forbi dem på Storardenvej, mens han onanerede og flere gange dyttede med bilhornet for at skabe opmærksomhed.

Pigerne tog et foto af bilen, men desværre ikke af nummerpladen.

Politiet vil derfor gerne kontaktes på 114 af eventuelle vidner, der har bemærket en mørkegrå mindre Seat personbil i området foran Arden Skole onsdag eftermiddag.