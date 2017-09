Bøge tror på svære udebanepoint

HERNING: Der venter noget af en opgave for Hobros centrale forsvar, når de søndag eftermiddag skal på besøg hos FC Midtjylland. For midtjyderne har et par ordentlige klepperter i deres angreb i form af Alexander Sørloth og Paul Onuachu.

- Det bliver noget af en kamp. De er jo nærmest halvanden meter højere end mig, siger Jesper Bøge, der i anfører Mads Justesens fravær har vikarieret ved siden af Rasmus Minor Pedersen i det centrale forsvar i de seneste kampe.

- Men jeg synes, at det har fungeret rigtigt godt med mig og Minor, fordi vi har forskellige styrker. Så må han tage luftduellerne, og jeg må løbe de andre spillere op.

Hobros cheftræner, Thomas Thomasberg, kalder kampen mod FC Midtjylland for en af de sværeste i hele sæsonen, og det er Jesper Bøge i det store og hele enig i.

- Vi skal møde dem med respekt, men vi har også vist, at vi både kan stå godt på banen og forsvare og stadigvæk angribe med mange mand, siger forsvarsspilleren om starten på Alka Superligaen, hvor Hobro blot har lidt et enkelt nederlag - og det tilbage i juli måned.

- Trænerne har selvfølgelig også kigget på hvilke svagheder, vi skal udnytte hos Midtjylland, og med den gejst, der er i truppen lige nu, så tror jeg overhovedet ikke, det er umuligt for os at tage til Herning og få point - heller ikke alle tre.

Kampen bliver fløjtet i gang på MCH Arena søndag 13:00. Cheftræner Thomas Thomasberg må stadig se bort fra Mads Justesen, der endnu ikke er kommet sig helt oven på en knæskade, mens Wilfried Domoraud først ventes at vende tilbage i det nye år.