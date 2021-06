Boligforening kigger mod Mariager Fjord

MARIAGER:Himmerland Boligforening gør nu klar til at etablere blandede boliger i Mariager – nærmere betegnet på grund midt mellem veterantogets station og saltcentret lige ud til fjorden.

Den plan, der netop er endeligt godkendt af politikerne i Mariagerfjord Kommune, omfatter 30 almene boliger, hvortil kommer 24 ejerboliger. Mens førstnævnte bliver på omkring 90 kvadratmeter, bliver ejerboligerne på 100-116 kvadratmeter. Alle bygninger bliver på to en halv etage.

- Vi har det seneste par år iværksat flere spændende projekter uden for Aalborg, som hidtil har været vores altovervejende fokus. I takt med en stigende efterspørgsel efter veldisponerede og prismæssigt overkommelige lejeboliger på gode placeringer andre steder end tæt på Aalborg, har det været naturligt for os at se på et nybyggeri ud til Mariager Fjord, fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Han oplyser, at det i projekteringen af Himmerland Boligforenings nye boliger har været et kriterium, at det fra dem alle er muligt at se Mariager Fjord. Går alt efter en snor, forventer han, at de første beboere vil kunne nyde deres nye udsigt om cirka tre år.

På denne grund i Mariager skal der bygges 30 lejeboliger og 24 ejerboliger. Foto: Martin Damgård

Projektet er udviklet i samarbejde med murer- og entreprenørforretningen Lars Pedersen & Søn A/S, der står for den private del af byggeriet.

Ifølge Ole Nielsen bliver boligerne opført som såkaldt senioregnede. Han har derfor en forventning om, at den nye afdeling vil have appel til blandt andet beboere, der i dag bor i ældre parcelhuse i og omkring Mariager.

- Fordi der måske ikke har været et tilstrækkelig attraktivt boligtilbud – herunder lejeboliger – er mange blevet boende både 20 og 30 år og måske endda længere endnu i deres parcelhuse. Dermed er udbuddet af de lidt billigere huse, som ville egne sig rigtig godt til en yngre målgruppe, blevet holdt ude af boligmarkedet. En konsekvens af det har for Mariager – som for så mange andre byer – været, at der ikke er flyttet så mange unge til byen, som man kunne drømme om. Jeg tror på, at vores byggeri vil kunne medvirke til, at disse ældre og lidt billigere parcelhuse kommer i spil og at vi dermed vil kunne være med til at sikre, at yngre familier og familier med børn flytter til Mariager, fordi udbuddet af parcelhuse i kraft af vores byggeri stiger, siger Ole Nielsen.

Det samlede Mariager-projekt består som nævnt af både leje- og ejerboliger.

- Vi medvirker meget gerne i byggeprojekter, hvor der er blandede boliger. Når der både er lejere og ejere, giver det nemlig de bedste forudsætninger for en god blanding i beboersammensætningen, hvilket beviseligt er med til fremme balancen både i den enkelte afdeling og der, hvor den er placeret, siger Ole Nielsen.