Bomstærke Anna er vild med at lægge arm

Bomstærke Anna Grönlund med de svulmende overarme er noget så sjældent som en kvindelig armbryder.

"Anna er superdedikeret. Hendes gener er bygget rigtigt, og så træner hun meget - både med at lægge arm ved bord og styrketræning".

Fra bodega til DM

Fra at være en uforpligtende bodegadisciplin, der blev skyllet ned med øl, har armbrydning udviklet sig til en seriøs sport med regler, dommere og mesterskabstitler.

Lørdag var Arden Hallerne ramme om et DM i armlægning, arrangeret af Arden Armwrestlers. Omkring 150 armbrydere fra klubber i Danmark og Grønland deltog. Kun 9 var kvinder.

Anna Grönlund, 45 år, snuppede titlen som danmarksmester for kvinder med en vægt plus 70 kilo. Hun stammer fra Sverige, træner i dag i Arden Armwrestlers og bor i Aalborg.

- Jeg elsker min sport og håber, der kommer flere piger. Det er virkelig sjovt at træne sammen. Det er en sport, der giver selvtillid, siger Anna Grönlund, som i forvejen har to VM-titler.

15



























Galleri - Tryk og se alle billederne.

På få sekunder

Oppe på scenen er tre par armbrydere i gang samtidig. Deres sammenbidte kamp er en intens og eksplosiv affære. Ofte afgøres styrkeforholdet mellem kombattanterne på få sekunder.

Bagefter giver de kvindelige armbrydere hinanden et kram, mens mændene uddeler highfives. Den aggressive stemning blødes op af brede smil.

I finalen slår Anna Grönlund sin holdkammerat og veninde, det unge talent Nanna Dahl Hansen, der er halvt så gammel som Anna. Det var som forventet.

- Det var ikke en særlig stor udfordring for mig. Men Nanna er blevet god, og hun bliver bedre! Jeg håber, jeg kan være med i verdenseliten i fem år mere, så kommer Nanna til at slå mig, forudser Anna Grönlund.

Større hurtighed

Hun træner hver søndag ved særlige arm wrestling borde i Arden Armwrestlers lokaler.

- Min udfordring er ikke at få flere muskler, men hurtighed. Mange kvinder er ikke fornøjede med deres krop. Jeg er tilfreds med min og føler mig sikker, fortæller Anna Grönlund, som har bygget formen op over mange år - hun begyndte at træne styrke, da hun var 13-årig teenagepige.

- Jeg kan nok slå halvdelen af mændene i klubben. Jeg bliver ved med at kæmpe og kæmpe for at blive bedre, fortæller hun.

Anna Grönlund er disciplineret med sin træning, kost og søvn. Denne disciplinerede tilgang tager hun med på jobbet. Anna Grönlund arbejder til daglig som customer succes manager i et it-firma i Aalborg, som sælger gps-sporingssystemer.

Mødte kærligheden

Anna Grönlund fandt kærligheden til armlægning. Hendes mand, Torstein Madsen, dyster i klassen plus 100 kilo. I ham har bomstærke Anna fundet sin overmand.

De var til konkurrence i en klub i København. På vej hjem i bilen sad de og prikkede fjollet til hinanden. "I ligner et gift par!" jokede chaufføren. Og et par blev de.

Anna går sjældent i byen, men "hvis de kommer for tæt på, skal jeg nok svinge den her!" siger hun.

Stolt formand

Jonas Laursen, formand for Arden Armwrestlers, er enig i, at armbrydning også er en alletiders sport for kvinder. Karakteristikken af Anna Grönlund i indledningen af artiklen er hans.

- Jeg er stolt af, at vi har været med til at få Anna og Nanna frem i forreste række. De er begge to dobbelt verdensmestre. Et ungt talent som Nanna så en artikel om os, og så kom hun til træning.

- Hun troede, man skulle drikke bajere bagefter! Vi har en bar med udskænkning i dag, fordi det er DM, men ellers kører vi det ret professionelt, fortæller Jonas Laursen.

Billig sport

I klubben står de klar med åbne arme til at tage imod nye medlemmer, som slipper for at investere i en masse dyrt udstyr.

- Man skal som minimum have en arm, gerne to. Alle, fra 12 til 70 år, kan være med, og alle vægtklasser er repræsenteret.

- Vi har ikke en egentlig træner, vi har instruktører. Folk hjælper hinanden to og to med at blive gode, fortæller Jonas Laursen.