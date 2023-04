Borgere i protest mod kæmpe energi-ø - det besluttede byråd

Artiklen opdateres...

HADSUND:Politikerne i Mariagerfjord Byråd blev mødt af et massivt opbud af protesterende borgere i grønne t-shirts, da de torsdag aften på Hadsund Rådhus skulle træffe en svær og kontroversiel beslutning om at udlægge store områder i kommunen til energi-øer - såkaldte VE-anlæg.

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune har samlet sig til en protestbevægelse, og de var særdeles synlige på aftenens skæbnemøde. De frygter især for, at store solcelleparker og vindmøller kan have en ødelæggende virkning på turismen.

Et forslag, som kom demonstranterne i møde, fik ikke opbakning i byrådssalen. Forslaget kom fra Jens-Henrik Kirk (K), Mariager og Henrik Sloth (V), Øster Hurup som vil trække en tre kilometers grænse fra østkysten, hvor alt inden for det område friholdes for VE-anlæg.

Borgere fra østkysten i Mariagerfjord Kommune fyldte godt op på tilhørerpladserne til byrådets møde. Foto: Martin Damgård

Flertallet i byrådet bakkede i stedet op om økonomiudvalget, der udpeger østkysten og to andre områder i Mariagerfjord Kommune til VE-anlæg. Dog med den tilføjelse, at Als Enge på østkysten friholdes. Det ligger i naturlig forlængelse af, at byrådet i november 2020 droppede en vindmølleplan i Als Enge.

Forud for beslutningen var gået en timelang debat, som var intens og til tider følelsesladet, og som blev fulgt fra de fyldte tilhørerpladser af borgere fra protestbevægelsen. Man hørte et suk, da afstemningsresultatet blev kendt.

Tre kilometer grænse fik ikke opbakning Byrådsmedlemmerne Henrik Sloth (V) og Jens-Henrik Kirk (K) stillede et ændringsforslag om, at der trækkes en tre kilometer grænse fra østkysten i forhold til, hvor der kan opsættes VE-anlæg.

Forslaget faldt på Mariagerfjord Byråds aprilmøde. Ud over de to forslagsstillere stemte Jørgen Pontoppidan (V), Rikke Fonnesbæk (S) og Malene Ingwersen (Enhedslisten) for.

To konservative, Christian Johnson og Laura Holm, undlod at stemme. De øvrige i byrådet stemte imod. VIS MERE

En af de borgere, der er gået på barrikaderne, Lene Thier, var ikke begejstret for byrådets beslutning. Godt nok tages Als Enge ud, og det betyder, at hun slipper for at se vindmøller derfra, hvor hun bor. Men der vil stadig være mange på østkysten, som bliver berørt.

- Vi fortsætter kampen, sagde Lene Thier efter byrådsmødet til Nordjyske.

Tre store energilandskaber i spil i Mariagerfjord Administrationen i Mariagerfjord Kommune anbefaler, at store energianlæg (energiøer) kun opføres i disse tre "energilandskaber":

Kystlandskabet langs Østkysten

Midt-nord/Øster Doense/Valsgaard/Vebbestrup

Motorvejsnære arealer omkring Handest og Sønder Onsild

Store anlæg (energiøer) har en størrelse på mindst otte vindmøller med en højde på mindst 150 meter og/eller 200 hektar solceller.

Desuden kan der i Mariagerfjord Kommune opføres mellemstore energifællesskaber og små enkeltanlæg:

Mellemstore energifællesskaber er tilknyttet landsbyer eller virksomheder, der går sammen om et anlæg.

Små enkeltanlæg forsyner enkeltstående boliger eller landbrugsejendomme og skal ligge i direkte tilknytning til dem.

Byrådet sagde o.k. på mødet 27. april 2023 med den tilføjelse, at Als Enge udtages af området ved østkysten. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Tre byrådsmedlemmer - Lone Sondrup (V), Jan Andersen (V) og Jørgen Hammer Sørensen (DF) blev af byrådet erklæret inhabile og sendt uden for døren. Det blev vurderet, at de har personlige, økonomiske interesser i sagen.

Lone Sondrup har sammen med sin mand, Jens Verner, solgt deres ejendom nord for Hobro til Eurowind. Jan Andersen og Jørgen Hammer Sørensen har begge ejendomme i områder, der er udpeget til energilandskaber.