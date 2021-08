Borte med blæsten: Nordjysk brag sluttede uden vinder

FODBOLD:Til tonerne af Nephews hit "Hjertestarter" løb Jammerbugt FC på banen til hjemmekampen mod Hobro. Det var muligvis referencen til det nærliggende Vesterhav, der har gjort sig gældende for valget af indløbsmusik, men var sangen blevet valgt med tanke på modstanderen Hobro, havde det nu også været på sin plads.

Efter en på mange måder mangelfuld indsats i den seneste kamp mod Lyngby, var der nemlig brug for en indsats meget lig den effekt, som en hjertestarter er tiltænkt at kunne yde. Udekampen mod Jammerbugt FC kunne på sin vis blive definerende for, om Hobro skulle til at tænde advarselslamperne.

Jammerbugt FC kom for sin del med sæsonens første sejr i bagagen, og ledsaget af en kraftig vind, der var lidt svær at retningsbestemme, kom Bo Zincks udvalgte med de første alvorlige udspil. På trods af noget, der mindede om en kraftig sidevind blev der meget systematisk spillet et bolde op i Hobros bagrum, som det gulblusede forsvar havde meget svært ved at håndtere. Ved et par lejligheder var Hobro-forsvaret i problemer, mens veltimede løb fra Jammerbugt-spillere var lige ved at skabe store frie chancer.

Det kan godt være, at Hobro stillede med et hold, hvor stort set alle mand har begået sig i superligaen på et eller andet tidspunkt, men i de første 15 minutter var gæsterne i spillemæssig modvind, da det virkede som om, hjemmeholdet havde klart bedst held med sin taktik. Alt for ofte sløsede Hobro-spillerne bolden væk, mens der var anderledes facon og fremfor alt koncentration i hjemmeholdets aktioner.

Kampens første tredjedel stod der spraymalet Jammerbugt FC på med store lyseblå typer. I lighed med flere af de foregående kampe var oprykkerne de mest initiativrige på banen, men i fodbold udeles der som bekendt hverken stilkarakter eller flidspræmier, så lidt mod spil og chancer var det Danny Amankwaa, der bragte Hobro foran, da han stak foden ud og ændrede retning på et indlæg fra Don Deedson.

Jammerbugt FC var dog ikke klar til at overlade hverken initiativ eller momentum til gæsterne. I en sekvens, der bød på dårligt forsvarsspil fra en håndfuld Hobro-spillere, fik Jammerbugt FC udlignet på smukkeste vis. Efter et insisterende pres fik Marcus Sloth headet bolden ind i feltet til Frederik Høgh, der drejede rundt på en tallerken og flugtede bolden elegant i mål til 1-1.

Jammerbugt FC - Hobro IK 1-1 (1-1) Målscorere: 0-1 Danny Amankwaa (28. minut), 1-1 Frederik Høgh (33. minut) Jammerbugt FC's hold (4-4-2): Marcus Bundgaard - Daniel Mortensen, Nikolaj Lyngø, Søren Pedersen, Mads Larsen (Emil Nielsen, 74. minut) - Sead Gavranovic (Aleksandar Nilsson, 74. minut), Marcus Sloth (Max Møller, 84. minut), Christian Rye, Bardhec Bytyqi - Mubaarak Nuh (Omar Natami, 66. minut), Frederik Høgh (Michael Stokbro, 84. minut). Hobros hold (3-4-3): Adrian Kappenberger - Jakob Hjorth, Simon Jakobsen, Emil Søgaard - Mathias Haarup, Sebastian Avanzini (Mathias Nygaard, 70. minut), Mikkel Pedersen, Jacob Tjørnelund (Frederik Elkær, 70. minut) - Don Deedson, Danny Amankwaa (Thomas Junge, 76. minut), Oliver Klitten (Frederik Brandt, 90. minut). Advarsler: Emil Søgaard (77. minut) Aleksandar Nilsson (85. minut), Emil Nielsen (89. minut), Don Deedson (94. minut) VIS MERE

Hobro kom bedst ud fra pausen. Der var tydeligvis blevet talt et par ting igennem fra Martin Thomsens side, og de to hold virkede nu mere ligeværdige. Det afstedkom en spillemæssig oplevelse, der var omtrent ligeså træls som vejret.

Mange boldtab, meget rod, ingen rytme og få chancer var hovedoverskrifterne for de første 20 minutter af anden halvleg. Stille og roligt virkede det atter som om, Jammerbugt FC fik tilspillet sig et overtag igen. De optræk, der var til chancer, kom fra hjemmeholdets side, mens Hobro havde mere end svært ved at mønstre et offensivt tiltag, der skulle retfærdiggøre et håb om en sejr.

Hobros offensiv fremstod tandløs som et nyfødt spædbarn i hele anden halvleg, mens Jammerbugt FC's Bardhec Bytyqi fik en ret stor skudmulighed, som han formøblede ved at banke halvvejs ud på hovedvejen.

Onsdagens møde mellem de to nordjyske mandskaber stod i skarp kontrast til en træningskamp, der tjente som generalprøve på sæsonen. Her var der langt flere chancer, men Jammerbugt begik nogle kostbare fejl, som Hobro straffede nådesløst. Samme skarphed var ikke tilstede denne gang i Pandrup.

Meget sigende for Hobros manglende evne til at skabe chancer, var det en misforståelse mellem Nikolaj Lyngø og keeper Marcus Bundgaard, der blev hidtil bedste mulighed for Hobro i anden halvleg. Her var Oliver Klitten tæt på at kunne profitere kampafgørende af den fadæse.

Få minutter før slutfløjtet var den gal igen i Jammerbugt-defensiven. Et dumt boldtab skabte en stor mulighed til Mikkel Pedersen, og sekunder senere var det Frederik Elkær, der fik en chance.

Det blev dog ved de halve chancer og i sidste ende et point til hvert mandskab. Det var ikke nogen stor spillemæssig oplevelse, men Hobro må i sin situation være glad for et point, mens Jammerbugt nok mest kan ærgre sig over, at man ikke slog kapital af den mentale medvind, man har lige nu.

Pointdelingen betyder, at Jammerbugt FC er på fem point, mens Hobro er noteret for tre af slagsen.